Otto cuccioli di rottweiler trovati dai carabinieri e affidati all’Enpa

I militari hanno rinvenuto i piccoli nell'abitazione di un 36enne di cui non si hanno notizie

La madre, in fase di allattamento, era invece in un'automobile

Ieri pomeriggio il responsabile dell’Enpa canile municipale Torino, ha informato i carabinieri di Chieri che la notte precedente, a Torino via Borgo Bora, è stato recuperato dagli agenti del Commissariato di Dora-Vanchiglia, all’interno di un’autovettura, una femmina di cane razza rottweiler in fase di allattamento.

L’auto è di proprietà di un ragazzo di 36 anni, domiciliato a Chieri, al momento irreperibile, che si teme possa essere caduto o si sia gettato nel fiume Dora Riparia (ricerche a cura Polstato, polizia locale Torino e vv.ff. torino). Al momento non risulta che sia stata presentata una denuncia di scomparsa o allontanamento.

Il responsabile dell’Enpa ha sostenuto che con ogni probabilità a casa dell’uomo scomparso vi potevano essere dei cuccioli.

I militari sono andati a casa del 36enne e in effetti hanno trovato 8 cuccioli di razza rottweiler, nati circa 1 mese fa, affamati ma in discreto stato di salute. I cuccioli sono stati affidati al canile Enpa di Torino, via Germagnano.