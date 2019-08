A ottobre arriva Indivisible!

505 Games e lo studio di sviluppo Lab Zero Games hanno annunciato che Indivisible, il platform action-RPG dalla grafica disegnata a mano, sarà pubblicato il prossimo 8 ottobre in formato digitale e l’11 ottobre in formato fisico. È già possibile prenotare in formato digitale la versione PC su Steam, e tutti coloro che lo faranno con anticipo riceveranno degli oggetti bonus esclusivi, come il tapiro di Ajna, Roti – che seguirà il giocatore su tutte le sue avventure, nel tentativo di salvare il mondo di Loka – o le esclusive character skin ispirate ad alcuni titoli Valve molto amati dagli utenti. Come, ad esempio, un simpatico cubo companion dell’universo Portal, affinché i giocatori non restino mai soli. Le prenotazioni per gli altri formati saranno disponibili a breve.

Il nuovo trailer di gameplay ci avvicina ulteriormente al gioco e invita i giocatori a scoprire il mondo e la storia di Indivisible. Date uno sguardo alle caratteristiche uniche del sistema di combattimento e ad alcuni dei compagni di avventura e nemici di Ajna, oltre che alle ambientazioni di gioco, tutto magnificamente disegnato a mano.

Realizzato da Lab Zero Games – gli sviluppatori che hanno creato il cult fighting game Skullgirls – Indivisible presenta una meccanica molto particolare di party fighting, che garantisce dei raffinati combattimenti a squadre in tempo. Attraversando un mondo fantastico con decine di personaggi giocabili, un’esperienza narrativa ricca e un gameplay facile da imparare ma difficile da padroneggiare al meglio, Indivisible ruota attorno ad Ajna, un maschiaccio dall’animo puro ma con una vena ribelle. Cresciuta dal padre nella periferia di una città rurale, la sua vita viene travolta dal caos quando la sua casa viene attaccata e un potere misterioso si risveglia dentro di lei.

Il vasto universo fantasy del gioco, i personaggi e il design estetico del gioco sono ispirati a diverse culture e mitologie. Durante il suo viaggio Ajna incontrerà diverse “incarnazioni”; entità che può assorbire dentro di sé e che si manifestano al momento del combattimento. Ci sono molte incarnazioni da reclutare e ciascuna ha la propria storia e la propria personalità. Unendo persone di terre lontane, Ajna imparerà a conoscere sé stessa, il mondo in cui vive e, soprattutto, come salvarlo.

Indivisible sarà disponibile in ottobre su Steam per Windows, Mac e Linux, per PlayStation 4 e Xbox One, La versione per Nintendo Switch seguirà entro la fine dell’anno.