Oulx piena come ad agosto. Ma gli eventi non ci saranno

Oulx Niente grandi eventi ma a Oulx sarà un’estate “ricca” di turisti. Tra seconde case e strutture alberghiere è già tutto sold-out.

«Le previsioni di afflusso turistico per l’estate sono più che rosee, come dimostra il fatto che tutte le seconde case in affitto sono già prenotate e che le strutture ricettive sono sold-out. Il paese di Oulx ospita , nel periodo estivo, turisti stranieri di nazionalità francese e tedesca. I primi ne approfittano per fare grandi spese e visitare i nostri luoghi, i secondi legati ad un turismo tendenzialmente su ruota generalmente occupano il periodo da agosto fino a novembre. Essendo un turismo particolare le limitazioni dettate dal Covid-19 non li fermeranno – spiega l’assessore al Commercio e al Turismo, Alain Allemand – In questo momento dopo poche settimane di “riapertura” l’afflusso turistico è in costante crescita e si stanno vivendo dei week-end paragonabili alle migliori settimane di agosto. I turisti prendono d’assalto il nostro paese e i nostri monti godendo dei servizi e delle offerte che sono già presenti».

