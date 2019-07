PACO FRESH MEXICAN STREET FOOD – Tutto il sapore del vero cibo tex mex innaffiato da mojito e margarita.

Tacos, burritos, fajistas “innaffiati” da litri di mojito e pina colada, per non parlare della margarita frozen che in questi giorni caldissimi va proprio bene. Tutto il piacere del cibo tex mex nel cuore di Torino, in via Mazzini, in pieno centro. E’ qui che si trova, infatti, il Paco Mexican Street Food, il ristorante gestito da Andres Lazo con il fratello e la cugina, che sta contagiando i torinesi. Anche perché si tratta del primo street food texano-messicano della città, dove, per di più, il divertimento è assicurato.

La cultura latino americana è impostata sulla baldoria, su quella alchimia che nasce durante le notti bollenti d’Oltreoceano dal connubio cibo-buona musica. «Il nostro ristorante rappresenta oggi un posto di ritrovo per giovani e adulti – racconta Andres – frequentato da coloro che amano la melodia latino americana e allo stesso tempo desiderano provare i nostri piatti tex mex accompagnati dai nostri cocktail. Quindi non mi resta che dire: venite a trovarci, vi faremo sentire a casa!». Una casa accogliente, ovviamente, che propone anche un ampio dehor su via Mazzini. Un luogo caldo in cui si respira aria sud americana in ogni angolo grazie allo spirito della famiglia Lazo. «Noi siamo dell’Equador – spiega ancora Andres – ma cresciuti in Texas».

Una commistione di popoli vicini, ma diversi, dove le tradizioni hanno trovato e amalgamato il massimo delle proprie potenzialità attraverso il cibo. Tante ricette buone da scoprire.

Paco Mexican Street Food, via Giuseppe Mazzini 4/A, Torino.

Telefono: 342.5560247.

Orario: 12-00.