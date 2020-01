PACO MEXICAN STREET FOOD- ARRIVANO LE EMPANADAS CON CHILI DI CARNE, UN’ALTRA

L’anno inizia alla grande da Paco Mexican Street Food, il primo e inimitabile locale che a Torino propone il vero cibo tex-mex. Nel menù infatti sono state da poco introdotte anche le empanadas, i tipici fagottini ripieni di chili con carne. Vanno ad arricchire una proposta già ricchissima di scelte: tacos, burritos, fajitas, quesadillas accompagnati da deliziose caraffe mojito e piña colada, per non parlare della margarita frozen che va bene tutto l’anno. Un posto accogliente e pieno di allegria, che vi farà sentire come a casa. E dispone anche di un ampio déhor su via Mazzini. Un luogo caldo in cui si respira aria sud americana in ogni angolo grazie allo spirito coinvolgente della famiglia Lazo. La possibilità di riscoprire, a diverse ore del giorno, piatti che hanno segnato la tradizione della cultura nord e centro americana e che sono gustosissimi anche per noi.

Paco Mexican Street Food, via Giuseppe Mazzini 4/A, Torino

Telefono: 342.5560247.

Orario: 12-24 tutti i giorni.