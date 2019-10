PACO MEXICAN STREET FOOD-IL CIBO TEX MEX HA LA SUA CASA A TORINO

La cultura latinoamericana, mescolata con quella texana. Un mix di sapori unico, perché il Paco Mexican Street Food è il primo nel suo genere a Torino. Una cultura che sta prendendo piede alla grande grazie alla famiglia Lazo, la vera anima del locale. Nel menù ci sono tacos, burritos, fajitas, quesadillas accompagnati da litri di mojito e piña colada, per non parlare della margarita frozen che va bene tutto l’anno, anche quando non fa caldo. Tutto il piacere del cibo tex mex nel cuore di Torino, in via Mazzini, in pieno centro. Il primo street food texano-messicano della città è diventato una garanzia.

Una casa accogliente, piena di allegria, che propone anche un ampio déhor su via Mazzini. Un luogo caldo in cui si respira aria sud americana in ogni angolo grazie allo spirito della famiglia Lazo. Una commistione di popoli vicini, ma diversi, dove le tradizioni hanno trovato e amalgamato il massimo delle proprie potenzialità attraverso il cibo. Tante ricette buone da scoprire.

Paco Mexican Street Food, via Giuseppe Mazzini 4/A, Torino

Telefono: 342.5560247. Orario: 12-24