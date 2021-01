Da Padre Pio ai santuari per le madonne. La devozione trova casa tra i cortili Atc

L’ultimo arrivato è il Padre Pio di Borgo Vittoria, in via Sospello. Ma sono tantissimi i simboli religiosi comparsi negli anni all’interno delle case popolari di Torino. In corso Toscana, ad esempio, la Madonnina Immacolata è il lascito di Ignazio, un residente di quelle case scomparso quest’anno a dicembre, all’età di 73 anni. Quattro anni fa, lui e altri inquilini avevano realizzato l’altarino con fiori e impianto di illuminazione, con la Vergine posizionata sotto un piccolo tetto, al sicuro dalle intemperie. Poco distante, in via Val della Torre, gli abitanti delle palazzine avevano fatto una colletta per comprare la Madonnina, che però era rimasta in cantina per un po’ perché non c’era il posto dove collocarla.

Lo stile di Gaudì

Poi, grazie all’intervento di Atc, il problema era stato risolto. In corso Grosseto, invece, la Vergine è in un altare che richiama lo stile del catalano Antoni Gaudì, che non per niente era l’architetto di Dio. Un’opera, questa, che tanto ha fatto parlare di sé. Subito dopo la sua realizzazione, per vederla arrivavano infatti pellegrini da tutto il Piemonte.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++