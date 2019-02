Gli si attacca alle gambe per tutto il tempo dell'esibizione: non c'è verso di allontanarlo

L’attaccamento degli animali ai propri padroni è davvero straordinario, in certi casi. Prendete ad esempio il caso di questo cagnolino. Il suo padrone si sta esibendo in una canzone piuttosto accorata, ma lui non gli si stacca di dosso.

L’uomo prova anche ad allontanarlo, in un paio di circostanze, ma proprio non c’è nulla da fare. O è eccesso d’amore, oppure gli sta semplicemente dando un consiglio: “Guarda che stai cantando proprio da cane”.