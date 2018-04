Paghi 12, compri 15 con PlayStation Plus!

PlayStation Plus ritorna questo mese con un’offerta da non perdere: da oggi e fino al 3 maggio, sarà possibile sottoscrivere un abbonamento di quindici mesi a PS Plus al prezzo di dodici, ovvero a 59.99 euro. La promozione è rivolta a tutti gli utenti, abbonati e non.

Il mondo di PlayStation Plus offre ai propri abbonati l’opportunità di scaricare due giochi PS4 ogni mese, di unirsi a una community di giocatori provenienti da tutto il mondo e di divertirsi con funzionalità e vantaggi unici. Ad aprile i giochi scaricabili per PS4 senza costi aggiuntivi sono Mad Max e Trackmania Turbo. Protagonista del primo è Max, al centro della famosa serie di George Miller, che dovrà intraprende un viaggio attraverso un mondo post apocalittico e senza legge alla ricerca di risorse e di un veicolo più potente. Trackmania Turbo, il secondo titolo della line-up di aprile, è un’esperienza unica nel suo genere: l’esuberante gioco da corsa arcade di Ubisoft vive in una strana zona grigia tra le corse automobilistiche e i simulatori di montagne russe.

Ad arricchire l’offerta mensile di PS Plus ci sono le esclusive occasioni del PlayStation Plus Bonus, il portale ricco di proposte inedite riservate agli abbonati. Questo mese gli utenti potranno accedere a il 30% di sconto sull’acquisto di un TomTom VIO, e scoprire così un nuovo modo di guidare lo scooter in città grazie al primo navigatore TomTom per scooter! Lo stiloso design rotondo ne fa un must have per lo scooter. TomTom VIO mostra tutto ciò che è importante vedere intorno a voi. Le info stradali in tempo reale vengono trasmesse direttamente dallo smartphone al navigatore tramite Bluetooth, senza utilizzare il telefono.

E non è finita qui: fino al 10 ottobre 2018, PlayStation Plus consente a tutti i propri abbonati (nuovi e già iscritti) di accedere a uno speciale abbonamento mensile di Spotify Premium scontato del 10%. Per beneficiare della promozione sarà necessario sottoscrivere l’abbonamento alla piattaforma di streaming musicale attraverso l’applicazione dedicata presente in PlayStation Music.