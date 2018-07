Pagliuzze e travi

Più che fra destra e sinistra, il contrasto è ormai fra pensiero dominante e dominato. Il primo è quello dei radical chic: politicamente corretto, antifascista, femminista, omofilo, accoglione e globalwarmista. Il secondo è quello della plebe che “non capisce nulla”. Ogni tanto, per fortuna, agli orientatori del mondo scoppia il petardo in mano, come in Usa con l’elezione di Trump. Ma non demordono. Mentre “ciuffo biondo” dopo un solo anno di (contrastata) presidenza può elencare una serie di successi e promesse mantenute, i media continuano ad attaccarlo e i Pm a indagarlo col Russiagate. Lo pigliano anche per i fondelli, come pochi mesi fa col cesso d’oro. Ricordate? Lui aveva chiesto in prestito al Museo Guggenheim un Van Gogh per la Casa Bianca e la curatrice del museo glielo ha negato, proponendogli in alternativa un WC, anche se d’oro e firmato Cattelan. Un vero water a dimensioni naturali, funzionante, e anche usato, perché installato nelle toilette pubbliche del Guggenheim. Ovvio il messaggio (“va a cagare”) e ovvia l’appartenenza della direttrice alla sinistra intellettuale antitrumpiana, cioè al “pensiero dominante”. Adesso, dopo il meeting di Helsinki, il New York Times titola “Trump si mostra al mondo come il lacchè di Putin”. Sottotitolo: “Forse il presidente è compromesso esattamente come sembra”. Niente da fare. Non si rassegnano. Quel che annoia è che questa sinistra orientamondo non digerisce il rospo che Putin possa aver aiutato Trump, quando la trave dell’ingerenza sovietica e americana nelle elezioni degli altri paesi è sotto gli occhi di tutti da un secolo. Annoia perché è sempre la stessa musica: “loro” possono. Gli altri, guai.

