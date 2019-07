Pakistan, è salvo Cassardo, l’alpinista torinese ferito mentre scendeva il Gasherbrum VII

E’ salvo ed è già stato accompagnato in ospedale, al “Combined Military Hospital” della città di Skardu, in attesa di accertamenti, Francesco Cassardo, l’alpinista 30enne di Rivoli rimasto ferito, dopo essere precipitato per oltre 500 metri, mentre scendeva il Gasherbrum VII, in Pakistan.

“Francesco è sull’elicottero verso Skardu. Cala scende a piedi” ha scritto, questa mattina, su Facebook, Cala Cimenti compagno di cordata e primo soccorritore di Cassardo confermando, di fatto, l’avvenuto recupero dell’alpinista. “Sono dispiaciuto di aver lasciato solo Francesco sull’elicottero – ha detto Cimenti – ma non ho potuto fare diversamente”.

L’INCIDENTE SABATO, CALA SOCCORRE L’AMICO

Cassardo, che nella vita fa il medico, era arrivato in Pakistan per aiutare il personale sanitario di un ambulatorio locale. Sabato pomeriggio aveva deciso di scendere con gli sci dalla vetta himalayana, insieme con l’amico Cimenti e lì è iniziato l’incubo, con la rovinosa caduta per centinaia di metri. Cala è riuscito a raggiungere l’amico di cordata ed è rimasto accanto a lui tutta la notte. Senza di lui, probabilmente, il trentenne torinese non sarebbe riuscito a sopravvivere dopo la caduta.

L’INTERVENTO DEGLI ALTRI SCALATORI

Cala è stato raggiunto, poco dopo, da altri quattro scalatori che hanno rinunciato alla spedizione pur di salvare lo sfortunato alpinista: insieme hanno atteso per ore i soccorsi che non arrivavano, nonostante gli appelli lanciati anche dalle autorità italiane. Poi, questa mattina, all’alba, l’elicottero “Ecureils” dell’Aviazione pachistana si è levato in volo ed ha raggiunto il luogo dell’incidente.

CASSARDO PRELEVATO IN ELICOTTERO

Francesco Cassardo è stato prelevato dal velivolo messo a disposizione dall’ autorità pachistane: l’elicottero è decollato poco prima delle 3 di questa notte, ora italiana (le 6 a Islamabad) ed è riuscito a recuperare l’alpinista di Rivoli verso le 4.

IL RUOLO DI COORDINAMENTO

A svolgere un importante ruolo di coordinamento tra i soccorritori (supportati in Italia da Agostino Da Polenza) e Cala Cimenti è stata da Torino, collegata via satellite, la moglie di quest’ultimo, Erika Siffredi.

“FRANCESCO E’ LUCIDO, PARLA E RAGIONA”

In un altro post, sempre pubblicato su Facebook, Cimenti ha spiegato che Francesco “era lucido, parlava e ragionava” quando è stato caricato a bordo dell’elicottero. Ma che senza “Denis Urubko, Don Bowie e i due polacchi Jaroslaw Zdanowich e Janusz Adamski“, gli altri alpinisti giunti in loro soccorso, “non ce l’avremmo mai fatta e Francesco non sarebbe riuscito a passare un’altra notte a 6.300mt”.

“PREGHIAMO PER LUI, IL RAGAZZO NON MOLLA!!”

“I ragazzi – ha aggiunto Cala – si sono resi immediatamente disponibili al recupero, hanno fatto tutto ciò che potevano per aiutarci”. “Ora preghiamo per Fra. Siamo fiduciosi, il ragazzo non molla!!” ha aggiunto Cala.

CONDIZIONI MIGLIORI DI QUANTO TEMUTO

La Farnesina, dal canto suo, ha confermato che le condizioni del ferito, appaiono migliori di quanto inizialmente temuto. Sulla base delle informazioni raccolte dall’Unita di Crisi, l’alpinista è cosciente. Gli sono state riscontrate alcune fratture e sono in corso ulteriori accertamenti per verificarne l’esatto quadro clinico complessivo. La Farnesina, a nome del ministro degli Esteri Enzo Moavero, ci ha tenuto a ringraziare le autorità pakistane per l’intervento. L’ambasciata in Pakistan segue da vicino gli aggiornamenti sulle condizioni sanitarie del paziente con i responsabili dell’ospedale.