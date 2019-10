Palagiustizia, bloccato uomo con due taniche di liquido infiammabile

Attimi di tensione in mattinata

Attimi di tensione nella prima mattinata di oggi davanti all’ingresso del Palagiustizia di Torino, in corso Vittorio Emanuele. I carabinieri, infatti, hanno bloccato una persona che minacciava di darsi fuoco.

L’uomo aveva con sè due contenitori di liquido infiammabile, dai quali proveniva un fortissimo odore di benzina. Proprio questo dettaglio ha allarmato i militari, che sono intervenuti.

L’uomo, di cittadinanza italiana, è stato immobilizzato e quindi trasportato presso una struttura idonea, per essere sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio in circostanze come questa.