Palazzina occupata a Borgo Dora, scatta lo sgombero: nigeriana cade giù dalla finestra [FOTO]

La donna si è prima barricata in casa, poi, forse in un tentativo di fuga, è scivolata nel vuoto. Non è grave. Il caso della "fattucchiera" Wonda

Forze dell’ordine in azione, questa mattina, in via Borgo Dora 39 a Torino, per sgomberare una palazzina che, dallo scorso mese di settembre, era stata occupata abusivamente da alcune famiglie marocchine e nigeriane. In totale, si tratta di 17 persone di cui 2 famiglie (alle quali sono già stati assegnati due appartamenti). Dal 2016 lo stabile risulta occupato anche da alcuni attivisti ritenuti vicini ai movimenti dell’area radicale anarchica cittadina.

NIGERIANA CADE DALLA FINESTRA

Durante le operazioni di sgombero, alle quali ha assistito personalmente anche il questore di Torino Giuseppe De Matteis, una 24enne di origini nigeriane, richiedente asilo e, a quanto pare, già nota alle forze dell’ordine, si è prima barricata in casa per non fare entrare i poliziotti, poi, in circostanze ancora da chiarire, probabilmente (ma questo dovranno valutarlo gli investigatori) mentre tentava la fuga saltando da una finestra del primo piano, è caduta nel vuoto da un’altezza di circa due metri e mezzo.

SOCCORSA E MEDICATA IN OSPEDALE: NON E’ GRAVE

Soccorsa dagli stessi poliziotti, la malcapitata è stata trasportata in ospedale in codice verde. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi: nella caduta, infatti, la giovane ha riportato solo lievi contusioni. A quanto pare – ma anche questo dovranno accertarlo le forze dell’ordine – la 24enne nigeriana non risultava censita e si trovava sul posto occasionalmente.

PALAZZINA CHIUSA E RESA INACCESSIBILE

Tranne questo episodio, le operazioni si sono svolte in tutta tranquillità e non si sono verificati incidenti. In via Borgo Dora, con la polizia, c’erano anche i carabinieri ed i vigili del fuoco. Una volta ultimato lo sgomberato, la palazzina verrà chiusa e resa inaccessibile.

L’INCREDIBILE STORIA DI “WONDA”

Nota di cronaca: tra quanti occupavano abusivamente lo stabile c’era anche una “fattucchiera” nota come “Wonda” di cui, nei giorni addietro, si è occupato anche il nostro giornale. A quanto pare un anno fa era stata proprio lei a impedire la liberazione della palazzina dopo che tra la proprietà dell’immobile e gli occupanti era stato trovato un accordo per lo sgombero “dolce”.

LA MAGA AVEVA IMPEDITO LO SGOMBERO

Stando ai rumors, in quella circostanza, la maga avrebbe fatto intendere ai suoi vicini di casa, rigorosamente uomini, che ci sarebbero state delle conseguenze qualora avessero iniziato il “trasloco”. E quindi lei, insieme ad altri inquilini, aveva preso in mano la situazione bloccando di fatto lo sgombero della palazzina.

UNA CULTURA COMPLESSA

Sembra una storia incredibile, quella di una “fattucchiera” che con la sua magia spaventa a tal punto le persone, da indurle ad assecondarla. Ma è una storia che trova radici in una cultura complessa, quella islamica, dove la magia nera è un tabù ma è anche molto riconosciuta. Le “usum algayb“, le cosiddette scienze occulte che comprendono la divinazione, l’astrologia e l’oniromanzia insieme a tutti i campi relativi della profezia, fanno infatti parte della “Sihr”, la magia. Quella nera viene chiamata “ilm al-sihr”.

GLI INCANTESIMI DELLA FATTUCCHIERA

Ora, chi ha visto all’opera Wonda racconta che per i suoi incantesimi la maga a volte aveva bisogno di molto spazio, al punto da occupare anche il ballatoio del suo appartamento di Borgo Dora. Dove non si faceva problemi a svuotare i secchi che le servivano per i suoi riti.

ALLA FINE SI E’ ARRESA ANCHE LEI

Insomma, una donna potente e terrorizzante al punto tale da riuscire a bloccare lo sgombero di un intero palazzo con il solo potere della superstizione e delle fatture. Ebbene anche lei, questa mattina, ha alzato “bandiera bianca”. Inizialmente ha provato a resistere barricandosi in casa ma alla fine, poco dopo le 10,15 si è “arresa” ed è uscita dallo stabile come tutti quanti gli altri occupanti.

