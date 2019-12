Palazzo Civico, i bimbi decorano il grande albero con 450 palline riciclate

Festa grande a Palazzo Civico per la terza edizione di “Un albero in Comune”, il tradizionale appuntamento pre-natalizio del comune di Torino dedicato alla tutela dell’ambiente e all’ecosostenibilità.

I bimbi di otto scuole comunali dell’infanzia cittadine hanno provveduto ad addobbare il grande albero del municipio, aiutati nell’occasione dalla sindaca Chiara Appendino e dall’assessora all’istruzione Antonietta Di Martino.

La particolarità è che le oltre 450 palline utilizzate per addobbare l’abete sono tutte di cartone riciclato. Lo speciale albero di Natale amico dell’ambiente potrà essere ammirato in cima allo scalone monumentale di Palazzo Civico fino al 6 gennaio.

Le palline utilizzate per addobbare gli alberi di Natale degli anni scorsi, invece, serviranno a decorare i grandi festoni utilizzati per gli abbellimenti in allestimento presso la Galleria Umberto I di Porta Palazzo.