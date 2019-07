La “LIBertè” della Bertè, un gioco di parole ridondante forse ma che ci sta tutto quando si tratta di lei, di Loredana. L’artista italiana più rock e libera delle nostre hit che da qualche anno ha prepotentemente deciso di darsi ancora una possibilità nella sua lunga carriera trasformandosi così, capelli blu e tanta grinta, anche in regina dei tormentoni. Grazie ovviamente al successo del brano 2018 con i Boombadash, “Non ti dico no”. Ma quello era, appunto, un anno fa. Una vita fa per l’inarrestabile Bertè che proprio lunedì prossimo ripartirà con una nuova estate live niente di meno che dall’Arena del GruVillage (biglietti ancora disponibili). In scaletta i brani del nuovo album, “LIBertè” e i classici, da “Dedicato” a “Sei bellissima”, da “Il mare d’inverno” a “Non sono una signora”, da “Stiamo come stiamo” a “La luna bussò”.

Dal 2016 è in cima alle hit e l’anno scorso è stata la regina dei tormentoni estivi. È un momento d’oro?

«Sì è un periodo fantastico anche se frenetico: dopo un tour teatrale tutto sold out, riparto subito con il tour estivo. Ma il palco è la mia valvola di sfogo, quindi va benissimo».

Cosa farà da “grande” la Bertè?

«Farà quello che ha sempre fatto per vocazione: cantare. Ma lavoro a nuovi progetti solo quando ho qualcosa da dire o quando mi propongono qualcosa di interessante. Non ho mai ceduto a compromessi, da grande se arrivano progetti che sento in linea con me continuerò a farli come ho sempre fatto».

Dopo Boombadash, quest’anno canta con Rovazzi e J Ax, siete un trio magnifico. Che ne pensa?

«Gli artisti della nuova scena musicale italiana stanno facendo molto bene, anche con Rovazzi e J Ax è stato tutto molto diretto e semplice».

La Bertè e Torino?

«Torino è una città in cui ho fatto tantissimi concerti, ho presentato lì anche il mio libro al Circolo dei Lettori. Trovo sempre un pubblico fantastico che mi segue da sempre ma anche tanti giovani». Con chi vorrebbe duettare? «Per quest’estate mi godo i progetti a cui mi sono dedicata per il futuro vedremo, le collaborazioni con artisti con cui mi sento in sintonia mi son sempre piaciute».