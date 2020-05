Palestra sì, docce no Toro, verso la Fase 2

Tra oggi e domani, lavoro in gruppo

Di nuovo tutti in gruppo, di nuovo tutti convocati. Il Toro prova a tornare definitivamente alla normalità, provando a fare un salto indietro di oltre due mesi: è dall’11 marzo scorso, infatti, che Belotti e compagni non si allenano insieme. Lo faranno con ogni probabilità tra oggi e domani, con il tecnico Moreno Longo che vuole tutta la rosa a disposizione. Resteranno le mascherine e il controllo della temperatura all’ingresso al Filadelfia, ma intanto anche tutto il quartier generale granata comincerà a riprendere vita. A partire dai due campi: i giocatori torneranno a lavorare insieme, a fare tattica, a svolgere le consuete partitelle. E di lavoro, per Longo e il suo staff, ce ne sarà moltissimo da fare, con una salvezza da conquistare quasi sicuramente disputando tutte le giornate che mancano, viste le ultime decisioni arrivate dal Consiglio Federale che aprono definitivamente le porte alla ripresa del campionato.

