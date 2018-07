“Paletti” M5S e missioni a Roma. Giornata cruciale per le Olimpiadi

Cresce la tensione a cinque cerchi in vista di lunedì, giornata campale e cruciale per le ambizioni torinesi di un bis olimpico. Una tensione che ieri si respirava nei corridoi di Palazzo Civico. Lunedì, infatti, è in programma una “missione” a Roma di una delegazione di Torino e Comuni olimpici per chiarire al Coni alcuni aspetti controversi del dossier a 5 cerchi mentre in consiglio comunale sotto la Mole saranno votati due documenti simili ma contrapposti, che segnano una rottura fra maggioranza e minoranza. La delibera M5S invita a procedere con la candidatura ma soltanto a determinate condizioni, mentre un ordine del giorno di parte delle opposizioni esprime, come richiesto dal Coni, “pieno e incondizionato sostegno” del consiglio alla candidatura.

E sono proprio queste parole uno dei punti più contestati dai consiglieri grillini. «L’impegno della nostra delibera è la volontà a proseguire con il percorso di candidatura ma secondo il nostro modello», ha spiegato la capogruppo Valentina Sganga, definendo «irricevibile l’accettazione incondizionata». «L’amministrazione – ha tagliato corto – non è disposta a dare le chiavi della città in mano al Coni». Da qui i vincoli alla candidatura: analisi costi-benefici, nessun debito né tandem Torino-Milano, rispetto delle indicazioni del consiglio comunale che è «sovrano nelle sue decisioni».

