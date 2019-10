Pallavoliste con la barba

Un altro campo in cui la maledizione biblica del politicamente corretto fa danni è quello dell’atletica. Le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono ormai all’orizzonte, e il Cio non osa decidere sul problema spinoso degli atleti che cambiano sesso. Il nodo era stato già affrontato nel 2005, in epoca ante-political correctness, e quindi col buonsenso. Nessun divieto a donne che, diventate maschi, vogliono competere fra questi ultimi: basterà il fisico a scoraggiarle, visto che la loro carrozzeria e il loro motore d’origine sono svantaggiati per natura rispetto a quelli del sesso d’approdo.

Per il caso opposto (ex uomini che vogliono gareggiare fra le donne, sfruttando l’enorme vantaggio del fisico originario) il Cio pretese che i trans fossero operati (via i gioielli) e avessero un tasso di testosterone nel siero non superiore ai 10 nanomoli (le donne ne hanno 2 in media) nei 12 mesi ante-gara. Buon senso.

Ma arrivò la tirannide del Politicamente Corretto, e la potente lobby Lgbt (lesbiche, gay, bisex e trans) insorse: inaudito imporre l’operazione, è discriminazione verso i trans. Allora il Cio nel 2016 la tolse, lasciando solo il livello massimo di testosterone. Che però risultò eccessivo. Era pur sempre 5 volte superiore a quello delle vere donne, e in più gli ex maschi mantenevano il fisico e i muscoli da uomo.

Insomma, tra le donne stravincevano, erano troppo avvantaggiati, praticamente baravano. Di fronte alle proteste delle federazioni femminili il Cio aveva promesso di decidere entro Tokyo 2020, ma adesso nicchia. Teme troppo la galassia Lgbt. Una volta si diceva “scherza coi fanti ma lascia stare i santi”. Ora si dovrebbe dire “scherza coi ranocchi, ma lascia stare i…”

