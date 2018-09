PALLAVOLO. Disfatta per l’Italvolley: battuta 0-3 dalla Serbia [LE FOTO]

L'Italia ha ancora la possibilità di qualificarsi per le semifinali. Vincere contro la Polonia (il match si giocherà venerdì 28 settembre), però, potrebbe non bastare

Si è appena concluso il primo match della Final Six per l’Italia di Blengini con una vera e propria disfatta per gli azzurri, battuti per 3 set a 0 dalla Serbia nell’incontro valido per la Pool J, disputato al PalaAlpitur di Torino.

L’INCONTRO

Davanti ai 15mila spettatori del PalaAlpitour, l’Italia parte male. Una sfida che si rivela complicata fin dall’inizio, con la nazionale di Grbic che ha letteralmente dominato il primo set chiuso 15-25. La reazione di Zaytsev e compagni non si fa attendere, alla ripresa c’è equilibrio, ma dura solo fino al 6-6, quando Atanasijevic dà nuovo slancio ai serbi che passano a condurre il set finito 20-25 per i balcanici. Il terzo set scivola via rapidamente: l’Italia non riesce ad esprimersi al meglio e cede a 18 anche questo parziale.

UN’ALTRA OCCASIONE

E’ una sconfitta pesante, la prima realmente importante per la Nazionale, siccome quella con la Russia risultò ininfluente per la qualifica alla fase successiva.

Adesso l’obiettivo è battere la nazionale polacca a tutti i costi, anche se ciò non garantirebbe comunque l’accesso sicuro alle semifinali. Infatti, l’Italia dovrà tifare Serbia nel match con la Polonia ché, se otterrà il successo, renderebbe Italia-Polonia uno spareggio per le semifinali.