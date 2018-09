PALLAVOLO. Italvolley, niente impresa: Polonia ko al tie break, azzurri eliminati

Finisce dopo il primo set il sogno mondiale degli azzurri. In semifinale ci vanno i campioni del mondo in carica

L’Italvolley supera la Polonia al tie break nella seconda e ultima partita del Girone J della Final six disputata a Torino, ma non basta per centrare la qualificazione alle semifinali. Per passare, infatti, gli azzurri avrebbero dovuto centrare un’impresa e battere i campioni del mondo in tre set. Cosa che non è avvenuta. La partita della vita è durata, infatti, solo 25′. Quanto è bastato alla Polonia per aggiudicarsi il primo set. Morale della favola: la nazionale di pallavolo è stata costretta ad abbandonare il mondiale davanti al proprio pubblico.

LA PARTITA

Le speranze, insomma, si sono spente da subito: gli azzurri hanno infatti retto l’urto fino al 4-4 del primo set poi, da lì in poi gli errori non sono mancati ed è stato dominio Polonia: il primo parziale si è chiuso con un perentorio 25-14 che non ha dato scampo agli uomini di Blengini. L’Italia però, sia pur già eliminata, non ha mollato. Non ci stava a perdere ancora, dopo il ko contro la Serbia, davanti al meraviglioso pubblico torinese del PalaAlpitour: il secondo set ha regalato così una reazione rabbiosa all’eliminazione, che ha portato il conteggio sull’1-1: il secondo parziale è terminato 25-21 per la squadra di casa.

VITTORIA AL TIE BREAK

Il terzo set ha visto nuovamente l’Italvolley rincorrere: i polacchi lo hanno approcciato alla perfezione chiudendo sul 18-25 a loro favore. Nel quarto set è spuntato nuovamente l’orgoglio degli azzurri, che si sono aggiudicati nettamente il parziale (25-17) grazie ad un Zaytsev in versione superlativa portando così la sfida in parità ed al tie break decisivo. A questo punto è stata partita vera nonostante fosse già tutto deciso. Il quinto e decisivo parziale ha sorriso all’Itavolley che ha chiuso 15-11. Vittoria amara: in semifinale ci vanno i campioni del mondo in carica.

ITALIA-POLONIA 3-2

I parziali: 14-25, 25-21, 18-25, 25-17, 15-11