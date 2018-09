PALLAVOLO. Italia ok all’esordio mondiale: Giappone ko 3-0

Parte col piede giusto l’Italia ai mondiali di pallavolo: nella gara d’esordio giocata nello stadio del tennis al Foro Italico a Roma gli azzurri hanno battuto il Giappone 3-0 (25-20, 25-21, 25-23).

Una partita senza particolari problemi, con i padroni di casa sempre in controllo grazie anche alle giocate di Juantorena e Zaytsev, che non lasciano scampo ai nipponici. Qualche errore c’è stato, soprattutto nel terzo set, dove l’Italia ha lasciato qualche punto per strada in battuta. Errori che però non incidono nel risultato finale, un perentorio 3-0 che carica gli uomini di Blengini per i prossimi impegni.

Prossimo impegno per gli azzurri giovedì 13 a Firenze contro il Belgio (ore 21.15).