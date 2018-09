PALLAVOLO. L’Italvolley raddoppia: battuto 3-0 il Belgio

Una grande Italia davanti al pubblico del Nelson Mandela Forum di Firenze fa 2 su 2 nel mondiale di volley. Azzurri che non lasciano scampo al Belgio: ancora 3-0, stesso punteggio con il quale è andato ko anche il Giappone, score importantissimo per i ragazzi di coach Blengini, frutto di una grande solidità sia offensiva che difensiva.

L’ANALISI

L’Italvolley parte a rilento e subisce anche un mini-parziale del Belgio, che va avanti 8-6. Sarà però l’unico momento di difficoltà: gli uomini di Blengini, trascinati da Zaytsev e Juantorena, prendono in mano la partita e scappano via: 25-21 il primo set. Saranno poi dilaganti gli azzurri negli altri due, il divario tra le due squadre cresce sempre di più e i parziali lo dimostrano: 25-17 e 25-16. E’ ormai acqua passata l’eliminazione allo scorso europeo proprio per mano dei belgi: è un’Italia completamente diversa, unita e compatta, che non vuole alzare il piede dall’acceleratore.