I numeri da circo di un'equilibrista asiatica, in bilico sui bicchieri

Palleggia come Cristiano Ronaldo ma in condizioni estreme? qual è il segreto di questa equilibrista asiatica, capace di numeri da circo col pallone tra i piedi in bilico su uno scaletto e una successione di bicchieri?

Ha davvero dell’incredibile la capacità di questa ragazza di non far cadere la sfera a terra e di riuscire ella stessa a mantenersi in equilibrio: un numero meritevole del Pallone d’Oro, o almeno di Cristallo.