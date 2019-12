Pallonata in faccia da Emre Can e pari col Sassuolo, tifosa della Juve ci scherza su: “Bella giornata devo dire”

Una sassata in pieno volto. Risultato: “occhiali rotti, trauma contusivo zigomo sinistro, un ancora più traumatico 2-2 e tanta pioggia addosso!”. E’ il post di una tifosa della Juve che, su Instagram, ha raccontato la disavventura in cui è incappata poco prima che iniziasse il match tra Juve e Sassuolo, ieri, Stadium.

LA SASSATA DI EMRE CAN

La supporter bianconera, Rossella Borneo (ross_boh) scrive che stava assistendo al riscaldamento quando, “all’improvviso – sono sempre le sue parole – arriva lui, @ec2323 (Emre Can, ndr) che calcia una sassata e, tra migliaia di persone, becca proprio me, in faccia!”.

UNA BRUTTA GIORNATA

Al di là delle conseguenze per la brutta botta – Rossella si è fatta medicare dal personale sanitario dello Stadium (in codice bianco) dove le è stato applicato del ghiaccio – resta per la tifosa bianconera la sensazione di aver vissuto comunque un momento no, tra maltempo, pari (e relativo sorpasso Inter in classifica) e pallonata. “Bella giornata devo dire” è infatti il suo ironico commento finale!!

LO SCORSO 21 GENNAIO IL PRECEDENTE

Lo scorso 21 gennaio, sempre all’Allianz Stadium, durante il riscaldamento del match tra Juve e Chievo, un’altra tifosa bianconera, la cuneese Elena Di Martino, fu centrata al volto da una pallonata, questa volta calciata da Cristiano Ronaldo. La malcapitata rimediò una leggera ferita lacerocontusa e una microfratture al setto nasale. Anche in quel caso la brutta avventura finì immortalata sui social.

CR7 INCONTRA LA TIFOSA “FERITA”

Pochi giorni dopo, tuttavia, CR7 andò a trovarla e le regalò la maglia della Juventus numero 7 autografata con tanto di dedica “Per Elena un abbraccio”. Farà lo stesso Emre Can con Rossella? Non resta che attendere…