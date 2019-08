Palloncini e foto per Gloria. L’ultimo saluto alla bambina

I palloncini e le foto della sua vita, felice ma troppo breve. Così Condove ieri ha salutato per l’ultima volta Gloria Sofia Rocci, la bimba di due anni e mezzo deceduta a causa di un soffocamento da cibo il 16 agosto al Regina Margherita di Torino, dopo quattro giorni di agonia.

Non solo parenti, amici e conoscenti, ma anche semplici cittadini si sono riuniti ieri pomeriggio nella chiesa parrocchiale di San Pietro in Vincoli a Condove per il funerale della piccola Gloria. Un cartellone sul piazzale della chiesa immortalava alcuni dei momenti felici trascorsi dalla piccola Gloria con i genitori. «Vogliamo che arrivi la preghiera di tutta la comunità per questa famiglia e per la piccola Gloria – ha detto don Claudio durante l’omelia – se c’è una cosa che possiamo imparare dalla parabola brevissima di Gloria è che nella vita tutto può cambiare in un istante».

Poi è stato il momento dei ricordi dei due genitori, mamma Alexandra e papà Diego, affidati al parroco che ha raccontato alle persone presenti alcuni aneddoti sulla piccola Gloria. «Voleva bene a tutti. Era un po’ timida, ma in poco tempo apriva il suo cuore. Tutti gli amici della montagna di Condove la ricordano come una bambina solare, che aveva voglia di scoprire il mondo». Non è mancato il ricordo della scelta dei genitori di donare gli organi della figlia, che hanno salvato la vita a due bambini gravemente malati. «La vita di Gloria non è stata inutile: mamma e papà ti dicono grazie!». Il nonno invece ha voluto dedicare alla piccola Gloria Sofia il “Padre Nostro”, recitato secondo la liturgia bizantina. «Ci sono alcuni ricordi che causano dolore, ma aiutano ad andare avanti – ha ricordato il nonno – questa bambina riposi in pace!».