Pallone vietato, la palestra rischia un’altra chiusura

Problemi per l'impianto E-15. La Circoscrizione: «Ci vogliono quasi 100mila euro per ristrutturarla»

Niente calcetto, né basket o volley. Da due anni la palestra E-15 di via Parenzo è fortemente depotenziata e al momento non si sa quando i suoi fruitori – tra cui gli allievi dell’istituto Beccari – potranno riprendere a praticare gli sport col pallone. Motivo? A fine 2015 l’impianto è stato chiuso per consentire a Iren di installare un nuovo sistema di illuminazione al posto di quello vecchio. Nel 2016 c’è stata la riapertura, ma siccome mancano le griglie per proteggere i neon sul soffitto, il rischio che le pallonate colpiscano le nuove luci è altissimo.

Per queste ragioni, le uniche attività consentite sono ginnastica dolce, karate o pattinaggio. «Vorremmo renderla fruibile appieno, anche perché un tempo era occupata tutti i giorni dalle 17 alle 23. Tuttavia Iren ci ha detto che il costo per installare le protezioni ai neon ammonta a 17mila euro», spiega il coordinatore allo Sport della circoscrizione Cinque, Enrico Colia. Ma i problemi non si fermano qui. Poiché la manutenzione ordinaria spetta alla Città Metropolitana mentre quella straordinaria è in capo al Comune, il continuo ping-pong delle responsabilità non favorisce certo un intervento immediato. Che tra l’altro, a sentire Palazzo Civico, sarebbe molto più oneroso. « L’edificio va messo a norma sotto molti aspetti. Servono idoneità statica, nuovo impianto antincendio e un cambio porte d’ingresso, oltre a diverse altre migliorie. Ci vorrebbero 100mila euro circa».

Soldi attualmente mancanti ma che, se mai venissero trovati, richiederebbero un lavoro lungo e una seconda chiusura. «Ma almeno la palestra potrebbe rinascere – conclude Colia – anche perché lasciarla a mezzo servizio com’è ora è un vero peccato». Al momento, però, non c’è alcuna certezza sul futuro.