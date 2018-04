Palmas: «Conquistata dal suo tiramisù»

Fino ad oggi era stata una storia d’amore da copertina e foto rubate, forse anche perché entrambi uscivano da un rapporto importante e hanno preferito gettare alcune basi prima di uscire allo scoperto. Adesso però Filippo Magnini e Giorgia Palmas non hanno più motivo per nascondersi e così hanno affidato al settimanale “Chi” le loro prime frasi da innamorati, confermando di essere partiti alla grande.

Come lo definiscono entrambi, il loro è un amore da sogno e per l’ex capitano azzurro della nazionale di nuoto anche una bella sorpresa: «Ero single ormai da un anno dopo la fine della storia con Federica Pellegrini e non mi batteva più il cuore per nessuno, ma guardando Giorgia pensavo: sarebbe perfetta, lo sento. E così è stato». Lei tutto questo non lo sapeva, però quando è stato il momento giusto si è lasciata andare e al settimanale svela anche l’arma di seduzione sfoderata da “Re Magno”, un dolce: «Mi ha conquistata con il suo tiramisù: me l’ha preparato a sorpresa per la cena del mio compleanno. Ma è stato un gentleman, non ci ha provato subito, il primo bacio ce lo siamo scambiati giorni dopo alle due del mattino in mezzo a piazza Duomo a Milano».

Lui annuisce e ammette che lo sognava da tempo e gli è sembrato di vivere la scena di un film. Sapeva che se avesse iniziato questa storia si sarebbe buttato anima e corpo senza risparmiarsi e così fino ad oggi è stato. Un sentimento ampiamente ricambiato dall’ex Velina e showgirl, per la quale Vittorio Brumotti è solo un ricordo: «Nessuno dei due si pente degli amori passati anzi, è grazie anche a quelle esperienze che oggi abbiamo la maturità di dire che siamo finalmente felici. Se pensiamo già a un futuro insieme? Sì, ma ci andiamo coi piedi di piombo, ma con un cassetto pieno di sogni».

E dire che ancora la settimana scorsa si erano sparse voci di nervi tesi tra i due per colpa, indirettamente, di Federica Pellegrini che è una ex piuttosto ingombrante anche se ha fatto di tutto per mettere una pietra sopra al suo recente passato. Per la campionessa azzurra negli ultimi tempi si è parlato prima di un riavvicinamento con Filippo (ma in realtà erano solo andati a cena insieme con i genitori di lei), poi di un nuovo amore in corso. Lei la prende con filosofia: «Ho un fidanzato a Milano, ma in realtà non lo conosco», ha raccontato lunedì a Torino, ospite di un noto sponsor. Il suo tipo però rimane quello: moro, mediterraneo e con un buon fisico. Come Matteo Giunta, più volte accostato a lei, ma che in realtà la allena e basta.