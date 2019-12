PALON DIVINO- IL VERO RAGGAETON DI TORINO: CUCINA, MUSICA, SPETTACOLO E TANTO DIVERTIMENTO

Suona musica nuova da più di tre mesi al Palon Latino, l’unico locale di reggaeton e ballo latino di Torino. L’idea di chi ha preso in mano il locale (l’ex Ganas de Mar) è stata fin da subito chiara: riportare la voglia di ballare e stare in compagnia nella sua storica sede, ma con un’aria diversa dagli altri locali torinesi. Così in corso Unione Sovietica 411, a Torino, è nato un tempio dedicato al divertimento sano, con protagonisti di primissimo piano.

Il primo passo è stato quello di mettere in piedi un’Associazione e puntare quindi sull’ingresso riservato ai soci (la tessere annuale costa solo 5 euro). Il secondo, come spiega Fabrizio Pusceddu che dell’associazione è vice presidente, è dare qualità ad un pubblico potenzialmente molto vasto e ricreare un ambiente pulito. «Abbiamo voluto dare un’impronta tipicamente cubana, richiamando i maestri di ballo più affermati e famosi di Torino ma anche facendo arrivare nuovi professionisti direttamente dal famoso Tropicana de L’Havana». Così come presenza al Palon Divino ci sono nomi importanti come quelli di Daphne Suarez, Ricky d Cuba, Max Salsapura, Oscar Turcio, Carol. E a far ballare tutti ci pensano Dj Vega e Dj Juri, i migliori di Cuba, con brani ancora inediti sulla piazza torinese.

Ma da domani, 19 dicembre, ci sarà un’altra novità importante: il giovedì diventa ‘Tropicanita’, una serata con Ricky Jo, diventato famoso anche per la sua ‘Papu Dance’, caratterizzata da spettacoli folcloristici con ballerini cubani doc. Un appuntamento che va ad affiancarsi tutti i giovedì alla ‘Noche Señorita’ che caratterizzava già la giornata inaugurale della settimana (il Palon Divino apre dal giovedì alla domenica). Alla domenica, poi, altro appuntamento imperdibile è quello del ‘Matineando’.

Ma qual è il fil rouge della serata al Palon? Dalle 20 apre il ristorante, una quarantina di posti e una doppia proposta dalla cucina, con piatti italiani (soprattutto sardi) ma anche caraibici. Ma è anche cocktailleria, con specialità doc come piña colada, daiquiri e molto altro. Poi tutti in pista a ballare. «Tutto questo non sarebbe possibile senza chi ci dà un supporto, come Osvy Latino Organizzazione, Franchino, Piero e Paolo della Beval, Torino Vip e Enzo Sorbara dell’Associazione. E poi il nostro staff: Desiréee, Iraida, Alex, Adrian, Alberto, Yuri, ‘Cannavacciuolo’, Lele, Silvito, Dorina, Caterina, lo staff di animazione con Leo Vel, Lilian, Claudia, Morito. In0ltre un ringraziamento speciale a Manuel, Giampiero e Robi York».

Il Palon Divino sarà aperto anche il 25 e 26 dicembre, con animazione e brindisi. E poi per il 31 dicembre, Gran Cenone con 2 menù, quello italiano e quello cubano, spettacolo, animazione e tanta voglia di divertirsi.

PALON DIVINO, corso Unione Sovietica 411 Torino.

Telefono: 349.8590990.

Facebook. Official Palon Divino