Panchina d’Oro 2017, trionfa Allegri: “Ci aspetta un finale di stagione entusiasmante”

Il prestigioso riconoscimento per gli ottimi risultati della passata stagione

Allegri batte Sarri, ma per il momento soltanto nella corsa alla Panchina d’Oro. Il tecnico della Juventus si è aggiudicato il riconoscimento assegnato dagli allenatori al miglior tecnico della stagione, succedendo nell’albo d’oro proprio al timoniere del Napoli.

Nelle votazioni per l’annata 2016-17, Allegri ha totalizzato 19 voti ed ha battuto piuttosto nettamente Giampiero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, secondo con 11 voti e lo stesso Maurizio Sarri, terzo a quota 7.

Divertente il siparietto al termine della cerimonia, quando Allegri ha ringraziato tutti i colleghi aggiungendo: “Auguro a tutti voi un buon finale di campionato, un po’ meno a Sarri“, strappando un sorriso al grande rivale nello sprint per il tricolore. Poi su Twitter ha ringraziato staff, giocatori e la Juve che “rende possibile ogni successo”.

Allegri ha anche detto: “Sarà un finale di stagione entusiasmante, il campionato è vivo sia per lo scudetto che per la lotta Champions, che per la salvezza. Noi abbiamo anche le coppe, ci aspettano due belle sfide col Real e la finale col Milan“.