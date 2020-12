«Pandemia e alluvioni, superate le emergenze l’agricoltura rifiorirà»

Orgoglio e speranza. Fiducia nelle proprie possibilità e in quelle di un comparto d’eccellenza per l’economia del Piemonte. Queste le chiavi di lettura delle politiche sull’agricoltura che l’assessore Marco Protopapa ha individuato nel Riparti Piemonte e non solo, per portare il settore fuori da una crisi determinata dall’emergenza Covid.

Assessore Protopapa, quali misure ha inserito nel Riparti Piemonte?

«La Regione è in prima linea per sostenere gli agricoltori piemontesi messi a dura prova dalle due ondate della pandemia Covid e dagli eventi alluvionali autunnali. Vista la grave situazione l’as – sessorato all’Agricoltura ha aperto un bando per il sostegno straordinario dei settori più in difficoltà con una dotazione finanziaria complessiva di 9,6 milioni di euro. Il bando è rivolto in particolare agli allevatori di bovini da carne, alle aziende floricole e florovivaistiche ed agli apicoltori che dispongono almeno di 52 alveari. A sostegno del settore vino, che ha subito la contrazione delle esportazioni a causa dei lockdown e il calo delle vendita per la chiusura degli Horeca, l’assessorato ha creato un bando per la distillazione in crisi, azione necessaria per quei vini non utilizzabili oltre un certo periodo di tempo e ha varato due distinti bandi per favorire le esportazione e la vendita dei vini piemontesi verso paesi terzi extra europei».

E sul Made in Piemonte?

«Abbiamo lanciato azioni di comunicazione per promuovere il consumo dei prodotti agroalimentari piemontesi, come la pubblicazione sul sito della Regione delle aziende agricole e degli agriturismi piemontesi che effettuano servizi di consegna a domicilio o asporto, oppure, l’invito lanciato a dicembre ai cittadini piemontesi affinché acquistassero nei negozi di prossimità».

