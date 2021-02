Due reazioni corali sui social mi hanno irritato: quelle alla proposta di Crosetto per la vaccinazione privata e quelle alle cure spagnole del Ronalgatto. Crosetto (FdI) ha solo proposto di applicare alle vaccinazioni il principio che vige in Italia da sempre: chi non s’accontenta delle prestazioni sanitarie pubbliche gratuite, è libero di pagarsi le cure per conto suo. Dunque, nella vaccinazione anti Covid, chi non vuole aspettare quella pubblica gratuita si può comprare il vaccino e farselo iniettare a spese sue. Lo Stato risparmierebbe, il piano vaccinazioni sarebbe alleggerito, l’effetto-gregge si raggiungerebbe prima e ne trarrebbero vantaggio tutti. E’ un delitto? A quanto pare sì. Si è subito levato sui social il coro indignato dei compagni che lo accusano di voler privilegiare i ricchi. Eccola lì, la vecchia parola d’ordine comunista: “perché tu sì e io no?” La sorda invidia che vorrebbe abolire i ricchi, tutti in bici e in tuta grigia come nella Cina di Mao. E Ronaldo, lui, cosa ha fatto? Ha solo trasportato il suo gatto da 3000 euro in Spagna col suo jet privato per farlo curare là. “E’ uno scandalo!” insorgo – no i compagni sui social. Un calcio alla miseria! Non si fa! E perché, vivaddio? Uno non è forse libero di spendere i suoi soldi come vuole? No. Per i pugni chiusi no. A loro va bene che i guitti organici al sistema come Benigni, Celentano e Fazio siano strapagati per comunisteggiare dall’Ariston o dalla Tv di Stato, ma i calciatori top che guadagnano decine di milioni all’anno (Ronaldo 100), devono indossare la tuta cinese e mettersi in coda alla mutua. Caviale e champagne? Solo a Capalbio e nei salotti rossi giusti. Tutti gli altri a pane e cipolla.

collino@cronacaqui.it