Panetteria Dibellonia – Antica tradizione tra dolce e salato

Dopo quasi vent’anni di attività nella stessa zona, la Panetteria Dibellonia è diventata un punto di riferimento importante non solo per gli abitanti del quartiere. Una posizione strategica, in via Nizza 121/B praticamente all’angolo con corso Dante, ma soprattutto un servizio impeccabile tutti i giorni. Il marchio di fabbrica della panetteria, come conferma la signora Marie Antoinette, è nella qualità delle materie prime:

«Il pane e la pizza sono sfornati da noi e utilizziamo soltanto lievito madre oltre ad un tempo di lievitazione corposo in modo da rendere tutto più digeribile e assimilabile. E per il pane, oltre alle farine tradizionali, ne utilizziamo alcune più ricche come quelle ai 5 cereali, ai 7 cereali, al grano saraceno, all’avena, alla curcuma. Tutti i giorni mettiamo la nostra esperienza al servizio del pubblico e seguiamo il mercato per essere sempre aggiornati sulle novità».

Ma la Panetteria Dibellonia sforna anche prodotti di pasticceria, sia dolce sia secca, e ha anche un angolo gastronomia con piatti cucinati in proprio e quindi preparati espressamente ogni giorno. In più su ordinazione fornisce un servizio di catering adatto per ogni occasione e all’occorrenza fa anche consegne a domicilio.

La Panetteria Dibellonia è aperta dal lunedì al venerdì con orario continuato 7-19 e il sabato dalle 7 alle 13.30.

Contatti: 011.6698323.