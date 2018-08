Due punti vendita a Carmagnola, in via Valobra 139 e in largo Umbria 2, la stessa qualità. Perché tutto quello che arriva sul banco della Panetteria Rimes è prodotto direttamente nel laboratorio artigianale di famiglia ed è frutto della lunga ricerca di Igor e Mirko Caratelli, qui dal 1989.

«Lavoriamo ancora con la ‘biga’, il preimpasto che rende tutti i nostri prodotti più digeribili, e tutto esce dai nostri forni. Pane all’acqua e senza sale, come raccomanda l’Associazione dei Medici, pane toscano e pugliese, altri formati tutti con farina 0, tipo 1 e tipo 2, ma anche ai cinque e sette cereali».

E ancora tantissimi tipo di grissini, compresi quelli alle nocciole d’Alba, alle olive, alle cipolle, pizze, focacce, croissants vuoti e farciti, torte da forno.

La panetteria è aperta dalle 7.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19, domenica esclusa.