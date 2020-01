Panetto di hashish “griffato” CR7: tre giovani arrestati a Mirafiori

Tre giovani italiani di età compresa tra i 19 e i 26 anni, due dei quali con precedenti specifici per violazione della legge sugli stupefacenti, sono stati arrestati dagli agenti di polizia della Squadra Volante nella notte tra venerdì e sabato all’uscita da un locale da ballo in zona Mirafiori.

Alla vista dei poliziotti, infatti, due di loro hanno chiaramente cercato di disfarsi di qualcosa, gettando a terra un involucro in plastica e un pacchetto di sigarette, sperando, anche grazie al buio della notte, di non essere visti. Ma agli investigatori il gesto non è sfuggito e pertanto hanno recuperato quanto era appena finito sotto la scocca della macchina.

All’interno dell’involucro in cellophane sono stati rinvenuti 4 grammi di hashish mentre il pacchetto celava una bustina contenente alcuni grammi di cocaina. A questo punto, gli agenti hanno proceduto alla perquisizione personale a carico dei giovani, rinvenendo addosso a uno dei tre un panetto di 100 grammi di hashish contraddistinto da un adesivo cartaceo recante la scritta “Juventus CR7”; inoltre, all’interno di uno zainetto che il 21 enne aveva con sé sono state rinvenute alcune pasticche di metanfetamine e altre bustine contenenti crack, cocaina ed eroina.

Lo stesso giovane aveva in tasca la somma di 6200 euro in contanti, mentre il 26enne che lo accompagnava e che aveva tentato di disfarsi del pacchetto di sigarette ne aveva 830. Nelle case dei tre ragazzi, infine, è stato ritrovato materiale utile al confezionamento delle dosi, tra cui alcuni bilancini di precisione. Per loro è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.