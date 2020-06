Panettoni contro la malamovida: i commercianti bloccano i lavori

«Non sapevamo nulla di questo provvedimento. E dopo il coronavirus, ecco un’altra stangata». L’inizio dei lavori per la collocazione di 25 dissuasori di cemento in via Bava, tra piazza Vittorio e corso San Maurizio, ha mandato su tutte le furie i commercianti. L’idea dei panettoni è del Comune di Torino che dopo gli incidenti dello scorso weekend – con un’auto posteggiata sui binari che ha bloccato un tram – ha deciso di adottare un primo provvedimento anti malamovida. Senza, però, fare i conti con i negozianti che ieri hanno inscenato una doppia protesta.

Qualcuno ha parcheggiato l’auto in mezzo alla strada, nel tentativo di ritardare la collocazione dei panettoni in cemento. Mentre altri hanno sventolato le chiavi dei loro negozi davanti a telecamere e fotocamere: «Se il Comune vuole, a questo punto si prenda anche i nostri negozi…». Con la municipale a controllare che la situazione non degenerasse. Gli animi, comprensibilmente, erano ben accesi. «Sempre peggio, così non si lavora più. E la sindaca con noi non si confronta mai» protesta Dina, di professione parrucchiera.

Anche le altre attività non ridono. «La Città pensa solo ai problemi della notte – aggiunge Cristina -, ma noi di giorno lavoriamo e dobbiamo vivere in qualche modo. Anche un’auto che si ferma due minuti in mezzo alla carreggiata può darci una mano». Arrabbiatissimo Francesco, l’antiquario titolare di un’attività che nella via è presente da più di quarant’anni. «Una vergogna dietro l’altra – protesta -. Se domani dobbiamo caricare un mobile con un camion, che facciamo? Blocchiamo tutta la strada? Alla fine invece di punire gli incivili, si attaccano i commercianti».

Vicini agli esercenti anche alcuni residenti, allarmati per la mancanza di posti auto e per la movida selvaggia. «Noi paghiamo le strisce blu – protesta Antonio -, ma per trovare un parcheggio dobbiamo pregare. Anche questo non è corretto».