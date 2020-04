Panico in tangenziale: nonnina contromano al volante. Fermata dalla stradale

Al volante della sua Fiat Panda, percorre contromano la tangenziale nord di Torino (in direzione nord). Avvistata dagli agenti, viene fermata e riaccompagnata a casa. E’ successo ieri sera, domenica 19 aprile, poco dopo le 19,30.

NONNINA DI 87 ANNI AL VOLANTE

“Protagonista” dell’insolito episodio che, fortunatamente – dato lo scarso traffico per i noti motivi legati al lockdown – non è sfociato in tragedia, una nonnina di 87 anni, originaria di Alpignano.

FERMATA TRA BORGARO E CASELLE

La donna, raggiunta e fermata dalla polizia stradale nel tratto di strada compreso tra lo svincolo di Caselle e quello di Borgaro, avrebbe raccontato di essersi messa alla guida per portare il cibo ai figli che stavano lavorando nei campi e poi di essersi non riuscendo più a capire come fare per ritrovare la strada di casa.

RIACCOMPAGNATA A CASA DALLA POLIZIA

L’anziana di Alpignano non aveva con sé né i documenti, né il telefonino cellulare. Gli uomini della Stradale, dopo aver avvisato i parenti, l’hanno riaccompagnata a casa.

MULTA E REVOCA DELLA PATENTE

Adesso rischia la revoca della patente (è già stata segnalata, in tal senso, alla Prefettura) oltre a tutte le varie multe per le infrazioni commesse (dalla guida senza patente a quella contromano fino alle violazioni in materia di Decreti per il contenimento del Coronavirus).