Panico sulla statale, c’è un bisonte…e carica pure

Il gigantesco animale per poco non colpisce in pieno un automobilista

Le auto sulla statale si bloccano di colpo e il motivo è presto spiegato: nel bel mezzo della carreggiata c’è un bisonte. Il gigantesco animale, un bell’esemplare di maschio adulto, non vuol proprio saperne di andar via.

Un uomo prova a convincerlo a tornare nei boschi e per poco non viene caricato da “Tatanka”, nome con cui gli indiani d’America indicano questi straordinari animali. Alla fine sembra che il bisonte si decida a sloggiare: davvero un incontro inatteso per gli automobilisti in viaggio.