PANIFICIO CARERE-PANE E FOCACCE OGNI GIORNO PER VOI

Quando un’attività, soprattutto alimentare, dura negli anni significa che alla base ci sono qualità, professionalità e passione. Come quelle che mette nel proprio mestiere la signora Filomena titolare da oltre 25 anni del Panificio Carere in via Rivalta, in Borgo San Paolo, dove il negozio è oggi una certezza per molti abitanti del quartiere. Quali sono le sue specialità? Pani speciali, alle noci, olive, all’acqua, ai multicereali e il pane di grano duro. Gustose bontà che nascono in sede grazie al forno dove vengono creati anche grissini, pizze e focacce davvero unici. Il reparto pizzeria in effetti è diventato il vero marchio di fabbrica. Per la lavorazione viene utilizzata una Farina Tipo 1 che contiene un maggiore quantitativo di crusca e di germe del grano, le parti più ricche di sostanze nutritive e quindi anche più naturali. Chicca tra le chicche, la focaccia genovese – <più buona di quella mangiata in Liguria> -, dicono i clienti. E ancora tanti i dolci artigianali come biscotti ai cereali, le crostate di mele, ai frutti di bosco, i muffin e le classiche torte al cioccolato e le brioches. “Questa è zona di uffici, ma soprattutto di famiglie e la pubblicità indiretta che ci fanno loro resta la nostra soddisfazione migliore!”.

Panificio Carere, via Rivalta 39/A, Torino

3938056501

Orario: 7-13,30; 16-19,15 (chiuso sabato pomeriggio e domenica)