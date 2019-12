PANIFICIO CARERE- IL PANETTONE SI FA IN TRE PER SODDISFARE I GUSTI DI TUTTI

Tre tipologie diverse e un gusto unico, perché a garantirlo è la lunga storia del locale. Natale per il Panificio Carere significa anche panettoni, prodotti rigorosamente nel suo laboratorio e sfornati per soddisfare ogni gusto del cliente. C’è quello classico con uvetta (ma senza canditi), c’è quello al cioccolato ma anche quello con cioccolato e scorze d’arancia, in pezzature che vanno da 500 grammi a 1 chilo.

Ma in questo storico negozio di Borgo San Paolo, con la signora Filomena a fare da padrona di casa, continua anche la produzione di pani con farine scelte, e speciali come quelli alle noci, olive, all’acqua, ai multicereali e il pane di grano duro. Oltre a questi, anche grissini, pizze e focacce. In particolare la focaccia genovese è da sempre uno dei loro cavalli di battaglia. E ancora, dolci artigianali come biscotti ai cereali, le crostate di mele, ai frutti di bosco, i muffin, le torte al cioccolato e i croissants.

Panificio Carere, via Rivalta 39/A, Torino.

Telefono: 393.8056501

Orario: da lunedì a venerdì 7-13.30, 16-19.15, sabato solo mattina (chiuso sabato pomeriggio e domenica).