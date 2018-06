Panificio del Borgo – Le brioche per il popolo della notte

Per il popolo del giorno… e della notte. Il Panificio del Borgo di via Tenivelli 4 a Moncalieri si fa in due per soddisfare ogni richiesta. Apre alle 7 del mattino e fino alle 13 presenta tantissimi prodotti da forno che escono dal laboratorio del panificio, per mano di Simone Arnone. Poi però d’inverno (solo dal giovedì al sabato) mentre d’estate tutte le notti con orari che vanno dalle 24 alle 5 e al sabato si estendono dalle 22 alle 5.30, il negozio apre di nuovo per fornire un apprezzatissimo servizio fresco e fragrante a chi, per esigenze diverse per lavoro o per divertimento, è in giro nel cuore della notte e sino all’alba.

«Ci sono pizze farcite per tutti i gusti, croissant, bomboloni, cannoli. E intanto lavoriamo sull’impasto per il pane della mattina dopo».

Il Panificio del Borgo è anche ricerca accurata di farine macinate a pietra e farine per celiaci e intolleranti e su ordinazione sforna teglie di pizza da asporto.

Contatti: 345.3246890.