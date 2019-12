PANIFICIO DELLAFERRERA- FRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE, IL PANETTONE È UN GRANDE CLASSICO

C’è un antico sapere nel laboratorio artigianale del Panificio Dellaferrera, storico negozio di via Monginevro. Proprio per questo la produzione dei panettoni artigianali è cominciata soltanto negli ultimi giorni, per fornire ai clienti (vecchi e nuovi), un dolce sempre fresco e riconoscibile. Dellaferrera utilizza soltanto ingredienti semplici e genuini e da questa arte nascono il panettone tradizionale e quello al cioccolato (in pratica le gocce di cioccolato sostituiscono uvetta e canditi). E ancora, un delizioso pandoro, sempre impastato e cotto nel loro laboratorio. Tutti prodotti d’eccellenza, ma ad un prezzo concorrenziale. Per questo Dellaferrera è anche la scelta ideale in caso di ordini per regali aziendali di Natale o per eventi aziendali.

Qui potete trovare tante specialità: pane, pizza e focaccia, rubatà fatti a mano, pasticceria fresca, anche senza zucchero. Ottima anche la gastronomia di produzione propria.

Panificio Dellaferrera, via Monginevro 248, Torino.

Telefono: 333.1047087.

Orario: 7-13.30; 16-20, domenica 8.30-12.30 (anche a dicembre).