Da consumatori a imprenditori nel settore dello street food il passo è breve. Lo sanno bene Marco, Gianluca e Alessandro che un anno e mezzo fa hanno rilevato la panineria di via Vigone 2/E nella quale erano abituali clienti, mantenendo il nome di PaninHour. E da allora l’attività è cresciuta dando vita ad un secondo locale in via Balbo 8, diventato Your Panino, e più avanti ad un terzo di pizza da asporto, Your Pizza in corso San Maurizio 38.

Alla base di tutto c’è l’attenzione per le materie prime che arrivano tutte da fornitori fidatissimi, a cominciare dal pane, dalle farine, dai salumi e dai formaggi. Marco e i soci hanno mantenuto lo spirito di base, quello della panineria artigianale (discorso che vale anche per la pizzeria) dando però un’impronta nuova. Così accanto agli abbinamenti classici dei panini ce ne sono alcuni anche più stuzzicanti come il crudo accompagnato dalla bufala o il salmone con il pompelmo. Ma anche salsiccia e porchetta, acciughe sott’olio e con il bagnetto verde, hot dog e cotolette, hamburger e verdure grigliate. Tutto quello insomma che la fantasia suggerisce anche perché insieme al menù che comprende comunque ventuno panini diversi c’è la possibilità di creare il panino a gusto propri scegliendo tre ingredienti e pagandolo 3,50 euro (arrivando a 5 euro ci sono le patatine fritte in omaggio).

E nelle paninerie ci sono anche olii aromatizzati al limone, al rosmarino, al tartufo), da poco sono in menù le crêpes dolci e salate e in pizzeria accanto a pizze e farinate anche le’ pucce’. Inoltre periodicamente ci sono promozioni ad hoc non solo per studenti. Le due paninerie aprono da lunedì a venerdì (11-15.30) la pizzeria da mercoledì a lunedì (19-23) e aderiscono ai circuiti JustEat e Deliveroo.

Contatti per ordinazioni: 347.8173925 (via Vigone e via Balbo),

011.19012642 (corso San Maurizio)

Facebook: PaninHour-Your Panino-Your Pizza.