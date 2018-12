Paola Turani, il Natale è caldo alle Maldive

Vacanze di Natale? C’è chi ha già fatto i bagagli per godersi le festività di fine anno dall’altro lato del mondo. E’ il caso della top model (ed influencer) Paola Turani che ha scelto il sole delle Maldive per ritemprarsi. Il fisico in bikini dell’avvenente bergamasca, incorniciato da un mare spettacolare, è veramente da applausi. Ammiriamola in questa photogallery tratta dal suo profilo Instagram.