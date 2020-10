PAOLO CREPET: «Lolita è stata uccisa da Non è la Rai»

Cosa meglio della sottile ma diretta analisi dello psichiatra Paolo Crepet, per tornare ancora una volta ad analizzare il fenomeno “Lolita”. La seduzione vestita da bambina e portata allo scoperto attraverso le pagine del romanzo di Nabokov. Sarà proprio “Lolita”, rivista attraverso Silvia Battaglio (la produzione è realizzata con l’Odin Teatret in Danimarca), la quale la fa adulta e alle prese con un mondo che non l’ha compresa, a inaugurare questa sera al Teatro Astra gli spettacoli di Maldipalco, il teatro fatto dagli under 32. Dopo la replica ne discuteranno lo storico Gianni Oliva e, soprattutto, lo psichiatra nato a Torino Paolo Crepet.

Chi è oggi Lolita?

«Probabilmente oggi Lolita non sarebbe stato scritto così, altrimenti non avrebbe avuto lo stesso successo – spiega Crepet – oggi Lolita non è più l’adolescente alle prese con le prime pulsioni, tutta colpa di “Non è la Rai” che ha bruciato la figura della 15enne, sdoganando quell’argomento. Quella trasmissione fece storia, gli autori, e sappiamo tutti di chi sto parlando, capirono bene quanto la sessualità di una 15enne potesse essere usata come quella di una ventenne. Il risultato? Avere bruciato le tappe di tante ragazze che, a parte qualche raro caso, sono poi sparite nel nulla».

