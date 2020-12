Paolo Damilano nel mirino dei vandali: «Spero che sia slegato dalla politica»

Colpiti il bar Zucca e il pastificio Defilippis di via Lagrange, oltre alle vigne dell’imprenditore a Barolo

Prima i vigneti dell’azienda di famiglia a Barolo e poi due locali storici del centro di Torino, recentemente acquisiti dall’imprenditore. Paolo Damilano è finito nel mirino. Ad appena due settimane di distanza dalla sua discesa in campo come candidato sindaco per il centrodestra, qualcuno ha voluto inviargli un messaggio chiaramente intimidatorio.

«In merito agli eventi che hanno colpito alcune delle mie attività dichiaro la totale fiducia negli inquirenti e nell’arma dei carabinieri. Auspico che si tratti di episodi isolati e slegati dal contesto politico perché credo fortemente che in Italia sia ancora garantita a tutti la possibilità di esprimere le proprie opinioni e le proprie idee dalla politica, alla fede a ogni ambito dell’esperienza umana».

Poche parole, moderate, quelle del leader di “Torino Bellissima”.

