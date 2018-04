Papà denuncia su Fb: “Mia figlia aggredita dai bulli all’uscita della palestra”

“Mia figlia è stata aggredita da un gruppo di ragazzi più grandi all’uscita della palestra“. Lo denuncia, su Facebook, il padre di una 12enne residente a Condove, in Valle di Susa. Secondo la ricostruzione del genitore, la bambina, che frequenta le scuole media, in giro con un gruppo di amiche, sarebbe stata strattonata e minacciata da alcuni giovani. L’uomo non si è però rivolto alle forze dell’ordine perché sprovvisto di “elementi per sporgere una denuncia che non sia contro ignoti”.

FREDIANI: FATTO GRAVE E PREOCCUPANTE

La vicenda è stata ripresa, sempre sui social, dalla consigliera regionale Francesca Frediani (M5S), che parla di un episodio di “bullismo”. “Se confermato, questo è un fatto grave e preoccupante – scrive – Da mamma non posso credere che il paese in cui sono cresciuta sia diventato un posto poco sicuro per i miei figli. Da troppo tempo vengono segnalati atti di vandalismo e bullismo (incluso l’imbrattamento con escrementi dell’edificio scolastico), ma l’aggressione di una bambina è un limite intollerabile per tutta la comunità”. Frediani invita “chi ha visto qualcosa” a “contattare le forze dell’ordine” per “identificare queste persone”.