In barca con la figlia piccola, un papà si trasforma in eroe e salva una tartaruga che era intrappolata nella plastica. L’animale faticava a nuotare, ma ha avuto la fortuna di imbattersi nell’uomo e la sua bimba che le hanno evitato una morte certa. Una storia a lieto fine, una storia – l’ennesima – che deve far riflettere: servono interventi concreti e urgenti per combattere l’inquinamento da plastica.