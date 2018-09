«Papa Francesco è scomodo. I segreti li porto nella tomba»

E un giorno «il club maschile più potente del mondo», incontrò la Papessa. «Un diavolo di donna», disse qualcuno a mezza voce negli immensi corridoi del Vaticano. Una che sapeva come gestire segreti rimasti sepolti per decenni, forse anche più. Scandali rivelati da Vatileaks che Francesca Immacolata Chaouqui definisce, senza remore, «il volto peggiore della Curia». Orge di cibo e alcol quasi ogni notte, garage usati per appuntamenti che di galante avevano poco, relazioni tra prelati e impiegati, figli illegittimi. Fatti a cui accenna nel suo primo libro “Nel nome di Pietro”. La Chiesa tremò, lei fu denunciata e condannata a dieci mesi – non svelò nulla o quasi – ma il Vaticano le apre ancora le porte. La Papessa oggi parla con noi a ruota libera. Pur ammettendo che, in certi ambienti, qualche segreto è meglio portarselo nella tomba.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI