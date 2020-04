Il Papa prega l’Uomo della Sindone: «Il suo è il volto di tanti ammalati»

Oggi alle 17 la prima Ostensione in “streaming” e Francesco scrive all’arcivescovo Nosiglia

I fedeli di tutto il mondo, oggi pomeriggio alle 17, guarderanno a Torino per un evento che è già un unicum nella storia della Sindone. La prima Ostensione via “streaming” per cui, ieri mattina, l’arcivescovo Cesare Nosiglia ha ricevuto una lettera da Papa Francesco.

Un messaggio di vicinanza e ringraziamento, con cui il Santo Padre ha voluto sottolineare come «nel volto dell’Uomo della Sindone vediamo anche i volti di tanti fratelli e sorelle malati, specialmente di quelli più soli e meno curati; ma anche tutte le vittime delle guerre e delle violenze, delle schiavitù e delle persecuzioni».

Queste le parole che apriranno la celebrazione nel sabato di Pasqua, giorno tradizionalmente dedicato al silenzio e alla contemplazione. Un intervento con cui Papa Francesco ha voluto esprimere a Nosiglia il suo «vivo apprezzamento» per un gesto, «che viene incontro alla richiesta del popolo fedele di Dio, duramente provato dalla pandemia di coronavirus».

