«Sono papà di un ventenne: questa fiction mi ha toccato»

La ripresa della stagione televisiva nella sua espressione più pop, ossia quella della fiction, parla torinese. E lo fa attraverso il linguaggio perfetto, dinamico del regista Gianluca Maria Tavarelli reduce, tra gli altri, del successo estivo delle repliche del suo “Giovane Montalbano”. Archiviati i gialli siciliani, eccolo alle prese con un thriller mozzafiato, “Io ti cercherò”, il quale debutterà in prime time su Raiuno a partire dal 5 ottobre per quattro puntate (anteprima il 3 e 4 ottobre su Raiplay).

Nel cast, al fianco dei protagonista Alessandro Gassmann e Maya Sansa, la giovane e brava figlia del regista Zoe Tavarelli, Luigi Fedele, Giordano De Plano, Fiorenza Pieri, Giada Prandi, Ettore Belmondo, Massimo De Francovich, Sara Franchetti, Lorenzo Gioielli, Alessandro Procoli, Federico Tocci, Cesare Apolito e Domenico Macrì. «Ciò che colpisce di “Io ti cercherò” non è solamente il filo giallo che caratterizza la trama, ma anche e soprattutto il percorso umano del protagonista – spiega Tavarelli -. Il pezzo di strada e di vita che lo aveva portato fino a dove questa storia comincia.

L’attenzione si concentra su questo percorso umano, sulla storia personale. E di personale c’è molto anche per quanto riguarda me, sono un padre, sono un uomo che come Valerio a volte si è trovato di fronte ai conti che la vita gli ha messo davanti. Questo lavoro ha molto di me». Dello stesso avviso anche il protagonista Alessandro Gassmann che, dopo il successo a Venezia di “Non odiare”, sembra non sbagliare un colpo: «Io sono abituato a scegliere i lavori solo se mi dicono qualcosa alla prima lettura del copione – commenta l’attore romano – e quando ho letto quello di “Io ti cercherò” mi sono commosso. Sono papà di un ragazzo di vent’anni e non posso immaginare dolore più grande… Questa storia non parla, però, solo di un poliziotto che cerca la verità sulla morte del figlio ma di quanto questa società abbia ridotto al minimo l’ascolto reciproco. Parla di discorsi non fatti in un ambiente umile e reale come quello delle periferie. E’ una storia forte. Quando poi ho scoperto che l’avrebbe girata Tavarelli non ho esitato a dire di sì, non avrei mai potuto farmi sfuggire una tale occasione». La serie è una coproduzione Raifiction Publisei.